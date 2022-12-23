أقيم مزاد غريب من نوعه على نسخة موقعة من نص كلمات مهينة وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، لأحد زعماء المعارضة وتم بيعها بما يساوي أكثر من 63200 دولار أميركي.

وقال الشخص الذي كسب المزاد، واسمه جوليان شورتن، إن عليه الحصول على قرض لمساعدته في دفع ثمن الإطار (الذي بلغ ما يساوي 52 ألف جنيه إسترليني).

كما أضاف شورتن، في حديثه للصحافيين، أنه سعيد بما اشتراه. وقال “هذه لحظة مهمة في التاريخ السياسي لنيوزيلندا”.

والنص المعروض في المزاد هو تعليق رئيسة الوزراء النيوزيلندية الهجومي عقب سجال حاد بينها وبين زعيم حزب ACT المعارض ديفيد سيمور. حيث قالت له بهدوء “يا له من أحمق متعجرف”، لكن الصوت كان مسموعا بسبب الميكروفون المشغل.