فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقا بشأن كيفية دخول الطاهي التركي الشهير نصرت وأشخاص آخرين إلى داخل الملعب بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وذكر “فيفا” إنه يحق فقط لعدد محدود من الأشخاص لمس الكأس من بينهم الفائزون السابقون ورؤساء الدول، مؤكدا بعد المراجعة سيتسنى لها معرفة كيفية دخول بعض الأفراد إلى أرض الملعب دون وجه حق بعد انتهاء مراسم الختام في ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر، متعهدة باتخاذ الإجراءات الداخلية المناسبة بشأن ذلك.

يذكر أن الطاهي نصرت نشر صورا ومقطع فيديو له أثناء الاحتفال مع لاعبي الأرجنتين بالفوز بكأس العالم في ملعب لوسيل في قطر.