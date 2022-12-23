كشفت فتاتين قُبلتا بالقطاع العسكري عن ردة فعلهما لحظة استلام خبر الانضمام للخدمة العسكرية.

وقالت “ربى بنت عبد العزيز الغامدي”، جندي أول في القوات البحرية لقناة “إم بي سي في أسبوع” : “الأرض ما شالتني فعليا.. كنت مستعدة أسوي أي شيء للدخول العسكرية لدرجة أني وقعت تنازل عن شهادة البكالوريوس لأن تخصصي ما كان مطلوب، وأول ما جاني الخبر، كنت أضرب المشوار حتى أجي الرياض” مشيرة إلى أن عائلتها معظمهم من الضباط ويحبون حياة الانضباط.

أما نورة ناصر الطريفي، مساعد مدير مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، قالت إن المعينات في وزارة الدفاع يتمتعن بكفاءة عالية ونقدم لهم دورات مدتها ٣ أشهر في المواد النظرية والعملية فضلا عن دورات في استخدام الأسلحة ودورة الشرطة العسكرية والإدارة.