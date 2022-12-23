أكد أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور عبدالله السحيباني أن المبيت في الأودية مكروه وقد يصل إلى التحريم إذا تم تحذيره من الأمطار.

وقال “السحيباني” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن أهل العلم استندوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج : ” وارفعوا عن بطن عرنة ” وهذا أصرح ما جاء في عدم المكوث في الأودية.

وينبغي على الإنسان الحرص على نفسه وأهله ومن معه بالابتعاد عن أماكن الخطر.