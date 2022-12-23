نصح الدكتور همام قنديل، استشاري أطفال وعناية مركزة الأمهات الجدد بالحرص على الرضاعة الطبيعية قدر الإمكان.

وقال “قنديل” أنه يجب على الأم فطام الرضيع من الرضاعة ليلاً لحماية أسنانه من التسوس وذلك بعد 6 شهور من الولادة.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” أن الماء والأعشاب ممنوعة للأطفال أقل من 6 شهور بصرف النظر عن أسلوب الرضاعة المتبع .

وتابع أن شقلبة الطفل يقوم بها الأطباء بشكل حرفي دون تعريض الطفل للأذى لافتاً إلى أنه اكتشف من خلال الشقلبة مشكلات صحية يعاني منها الطفل .

وأوضح أن المهاد فكرة قديمة تحرص عليها الجدات ولكن أطباء العلاج الطبيعي يعارضونها لأنها تشكل خطورة صحية على الطفل، لافتاً إلى أن التحنيك سنة نبوية لا مشكلة في القيام به ويساعد في رفع سقف الحلق ولكن ممنوع استخدام العسل .

نصائح د. همام قنديل – استشاري أطفال وعناية مركزة للأمهات الجدد : احرصوا على الرضاعة الطبيعية قدر الإمكان ويجب تدريب الأمهات من قبل الولادة

@ kandilhjk#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/in0499EfNo — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022

د. همام قنديل – استشاري أطفال وعناية مركزة : الماء والأعشاب ممنوعة للأطفال أقل من 6 شهور بصرف النظر عن أسلوب الرضاعة المتبع

@ kandilhjk#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4Qxx4118HW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022

د. همام قنديل – استشاري أطفال وعناية مركزة : شقلبة الطفل أقوم بها بشكل طبي دون تعريض الطفل للأذى واكتشف منها مشكلات صحية يعاني منها الطفل

@ kandilhjk#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/77M2qJaT8q — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022

د. همام قنديل – استشاري أطفال وعناية مركزة : المهاد فكرة قديمة تحرص عليها الجدات ولكن أطباء العلاج الطبيعي يعارضونها

@ kandilhjk#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jqa8ORIrmS — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022