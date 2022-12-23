أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم، إغلاق جزئي للواجهة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج.

وذكرت أن الإغلاف سيكون من دوار النورس جنوباْ حتى مركز حرس الحدود.

يذكر المديرية للدفاع المدني نبهت بتعرض منطقة مكة المكرمة لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.