قال طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية أن خوف البنات من العنوسة السبب الرئيس فيه هو المجتمع والأهل والمقارنة التي تقع بها الفتاة مع غيرها من الفتيات في العائلة

وأضافت الأخصائية الاجتماعية أنه يجب على الفتاة الاقتناع بأن الزواج لا يعطل عن الدراسة والعمل فيمكن القيام بعدة وظائف معا بدلا من تأخير سن الزواج

وردت الاخصائية على تغريدة لفتاة عن التعدد قائلة” فكري فيما بعد هل تستطيعي تحمل فكرة أن تكوني زوجة ثانية هربا من العنوسة ؟”، وتابعت “ولابد أن تفكر في نفسها وتسألها هل هي كامرأة تستطيع أن تعيش مع رجل معدد ، لابد أن تتخيل نفسها بعد سنة وسنتين وخمسة سنوات وليس تفكير اللحظة”

وأضاف “المرأة التي شخصيتها غيورة أو حساسة أو شكاكة لاتستطيع العيش مع رجل معدد، كما لابد المرأة أن تبعد عن الزوج الذي يقول إنه لديه مشاكل مع زوجته لانها بذلك أصبحت بديلا عند حدوث مشكلة مع الزوجة ”

وتابعت “كما أو منطوق الرجل لماذا يريد التعدد يساعد في معرفة إذا كان هذا الرجل جيد أم غير جيد ولابد من السؤال على شخصية الرجل فهناك بعض الرجال مهزوزين والبعض يكون الأمر مرد نزوة، ويجب إشراك الأهل للسؤال على الرجل هل كفأ ام لا”

‏وأكدت الاخصائية أن هناك صفات لابد أن تتوفر في شريك الحياة وهي (لابد أن يكون أب جيد ، وقادر على أن يساعد في التربية والتعليم والانفاق وتحمل المسؤولية ).

طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية ردا على تغريدة لفتاة عن التعدد : فكري فيما بعد هل تستطيعي تحمل فكرة أن تكوني زوجة ثانية هربا من العنوسة ؟@tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6NHXNEV94z — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022



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هل هناك صفات يمكن التجاوز عنها في شريك الحياة حتى لا تخضع الفتاة لشبح العنوسة ؟ .. طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية تجيب .. @tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Ue5hV1GMzP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022



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طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية : يجب على الفتاة الاقتناع بأن الزواج لا يعطل عن الدراسة والعمل فيمكن القيام بعدة وظائف معا بدلا من تأخير سن الزواج @tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BahgM3BA5C — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022



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