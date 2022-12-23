حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة المواطني من اضطراب الأحوال الجوية في عدد من الولايات، داعية الى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية .

وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها في تويتر : في ضوء التحذيرات بشأن اضطراب الأحوال الجوية في عدد من الولايات، تدعو السفارة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وأضافت سفارة المملكة: “في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على أحد أرقام الطوارئ المعتمدة لدى السفارة”.