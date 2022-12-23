قال الصحفي الأفغاني، أحمد سيد، إن حركة طالبان لديها أفكار متطرفة وصادمة ولا تهتم بمصير ومستقبل أفغانستان وتستشهد بأحاديث ضعيفة ومضى عليها قرون من السنوات في تعليم المرأة.

وأضاف أن الحركة تتصرف كأنها تحكم قرية وليست كحكومة تحكم دولة، كما أنها تعتقد بحرمان المرأة من التعليم الجامعي فأنها ستضغط على المجتمع الدولي وجعله يتقبلها، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأكد أن مثل هذه القرارات التي تظلم الشعب الأفغاني تبعد الحركة عن المجتمع الدولي، وتجعله في عزلة، مضيفا أن الحركة تطالب بأشياء غير منطقة منها الزي الموحد للطالبات في الجامعة، لافتا إلى أن قرار منع المرأة من التعليم الجامعي لا يحظى بتأييد شعبي حتى من قبل أنصار الحركة أنفسهم.