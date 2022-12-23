قال مطار الملك عبد العزيز الدولي ، اليوم الجمعة، أن الحركة الجوية حاليًا طبيعية والرحلات منتظمة في مواعيدها.

وأوضح مطار الملك عبدالعزيز، في بيان عبر “تويتر”: “المسافرين الأعزاء الحركة الجوية حاليًا طبيعية والرحلات منتظمة في مواعيدها ولله الحمد”