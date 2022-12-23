قال الإعلامي الرياضي محمد الذايدي أن اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في خريف العمر ويتوقع أنه بنصف مستواه سيكون فارقا مع النصر.

وأضاف خلال برنامج سوالف رياضية أنه يتمنى أن تكون صفقة ناجهة وأن يؤثر في ثقافة النصراويين ولا يتأثر بها .

يذكر أن عدة تقارير أكدت إتمام الصفقة بين رونالدو والنصر ويتبقى التوقيع الرسمي على عقد طويل الأمد حتى 2030 سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.