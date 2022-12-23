وثق مقطع فيديو لقطات من توسعة الحرم المكي الشريف في الثمانينات الميلادية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وأولى الملك فهد بن عبد العزيز، بعد توليه الحكم، المشاعر المقدسة اهتماماً بالغاً لعمارة و توسعة الحرمين الشريفين وتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والشاعر القدسة. فحرص على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية فيها لخدمة الزوار والعمار والحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.

وتعتبر مشروعات التوسعة التي شهدتها ساحات وأروقة الحرمين الشريفين في عهد الملك فهد -رحمه الله- ، الأبرز والأكبر والأضخم على مر التاريخ، لأنها تجاوزت الحرمين إلى المناطق المحيطة بهما.