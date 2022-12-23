أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تخصيصها ثلاثة مواقع جديدة تقام فيها فعالية “بسطة الرياض” إلى جانب طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وهي ممشى الفريان، متنزه النخيل، وطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز (حي المغرزات) .

وتأتي فعالية بسطة، التي أُطلقت مطلع هذا الشهر، كل سبت من الثانية حتى العاشرة مساءً ولمدة 6 أسابيع؛ حيث شهدت الفعالية في دورتها الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور ورواد التسوق العائلي، ومشاركات واسعة وعروضًا متنوعة للمنتجات الوطنية، إلى جانب فعاليات الفنون الإبداعية والبرامج والأنشطة الترفيهية.

وتضمنت ” بسطة الرياض” منطقة تسوُق تتسع لـ100 مظلة خُصصت للأسر المنتجة، تُعرض فيها المنتجات الوطنية والأعمال الحرفية المتنوعة في سوق مفتوحة يتضمن مشاركات إبداعية وبرامج ترفيهية ومسرح للحضور ومتجولين ومشاة ترفيهيين، وجلسات، وألعاب وكرنفال للأطفال، وعازفين.