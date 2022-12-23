عدد سمير الثميري، أخصائي طب أسنان المجتمع ، أسباب رائحة الفم الكريهة المزمنة، مضيفا أن نسبة كبيرة منها من الجير ومشاكل اللثة و منها ما يعود لأمراض الجهاز الهضمي.

وأضاف أن تقويم الأسنان يجعل أحيانا تنظيف الأسنان لا يتم بشكل كامل فتحدث الرائحة الكريهة، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن التدخين يعد أيضا أحد الأسباب الرئيسية في مشكلات الفم وفشل العلاجات والرائحة الكريهة.

هل التدخين يسبب رائحة كريهة للفم ؟ .. د. سمير الثميري – أخصائي طب أسنان المجتمع يجيب :التدخين سبب رئيس في مشكلات الفم وفشل العلاجات والرائحة الكريهة @drsameeer#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2PEUzLXbG5 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 23, 2022