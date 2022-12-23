استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الهجوم المشين” الذي “استهدف الأكراد في فرنسا”، الجمعة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مسلّح أطلق النار في وسط باريس.

وأضاف ماكرون في تغريدة: “كل التعاطف مع الضحايا، الأشخاص الذين يكافحون من أجل العيش، وأسرهم وأحبائهم. كلّ التقدير لقوات شرطتنا على شجاعتها ورباطة جأشها”.

ومع ساعات عصر اليوم الجمعة، استخدمت الشرطة الفرنسية، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا قرب مركز ثقافي كردي في وسط باريس بعدما قتل أمامه مسلّح ثلاثة أشخاص ظهراً، بحسب وكالة فرانس برس.