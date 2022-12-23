كشفت تقارير صحفية عن عرض تم تقديمه إلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للانضمام لأحد الأندية القطرية.

وذكرت التقارير أن العرض الذي تلقاه رونالدو خلال الساعات الماضية كان أقل من العرض الذي تقدم به النصر، وفقا لصحية “تايمز”.

وأضافت أن اللاعب يملك عرضا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر، ومن المقرر أن يحسم اللاعب قراره خلال الأيام المقبلة.