أكد البروفيسور طارق الحبيب أنه من الخطأ ذكر “النار” للطفل قبل سن السادسة عند تربيته دينياً .

وقال “الحبيب” خلال لقائه في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية أن الطفل لا يعرف الفرق بين الخير والشر إلى بعد عمر السادسة.

وأضاف أن النمو العقلي للطفل لم يتشكل بالدرجة التي يجعله يقبل الخير والشر والأبيض والأسود وغيره.