كشفت التحقيقات في واقعة اتهام الفنانة المصرية منة شلبي بحيازة المخدرات، أن المخدرات المضبوطة بحوزتها، كانت بقصد التعاطي وليس الاتجار.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مأمور جمرك ميناء القاهرة الجوي المشرف على تفتيش الفنانة منة شلبي.

وأوضحت التحقيقات في قضية الفنانة منة شلبي، أقوال مأمور جمارك ميناء القاهرة الجوي، ومسؤول تفتيش حقائبها في قضية تعاطي المخدرات وإدخالها من الخارج، حيث قال أنه تم العثور على عدد من الأكياس بداخلها قطع صغيرة خضراء اللون، يشتبه أن تكون من مادة الماريجوانا المخدرة والعثور على عدد من السجائر الإلكترونية بداخلها زيت، يشتبه أن يكون من ماده مخدرة بين طيات الملابس الخاصة بالراكبة في الحقائب الخاصة بها.

واستطرد حديثة قائلا أنه عثر على 6 أكياس بلاستيك مدون عليها chee سوداء اللون بداخلها نبات اخضر اللون يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا، كما عثر على 2 كيس بلاستيك مدون عليه sherb بداخلهما نبات أخضر، يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا أيضا، وكيس واحد بلاستيك مدون عليه cannabis بداخله نبات أخضر لن يختلف عن البقية في أن يكون لنبات الماريجوانا المخدر، كيس بلاستيك مدون عليه purple punch بداخله بنات اخضر يشتبه أن يكون لنبات الماريجوانا المحدد.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.