استعرضت مدينة الملك سعود الطبية أهم الأطعمة التي ترفع مناعة الجسم ضد الأمراض الشتوية.

وذكرت أن الطعام يلعب دورًا مركزيًا في تحديد الصحة وتقوية المناعة والتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة ويكافح الأمراض الشتوية.

وأضافت أن الأطعمة التي تكافحة الأمراض الشتوية تشمل السبانخ، المكسرات، الفلفل الأحمر، البروكلي، والفواكه الحمضية، والزبادي ومنتجات الحليب، والمكسرات، وحبوب القرع والسمسم، الفاصوليا، والعدس والأسماك والمكسرات، لافتة إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن بياض البيض يلعب دورًا مهما في تحسين مناعة الجسم.