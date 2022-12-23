قال محامي مركز الجالية الكردية ديفيد أنديكوهو، في تصريح لوكالة “رويترز”، إن القتلى الثلاثة في إطلاق النار الذي وقع في باريس الجمعة، هم من أفراد الجالية الكردية بالمنطقة.

وفتح مسلح النار في وقت سابق على مركز ثقافي كردي ومقهى كردي قريب في وسط باريس، مما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 3 آخرين.

وقال ممثلون للادعاء في باريس إنهم ينظرون في احتمال وجود دافع عنصري وراء الهجوم.

وشهدت منطقة الحادث، مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد بعد هجوم باريس، بينما أطلقت شرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.