كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن اعتقال 39 صحفيًا في إيران في الفترة بين 16 سبتمبر و30 نوفمبر.

وتعرض القضاء الإيراني إلى انتقادات غاضبة من قبل محامين وعلماء دين وقضاة بارزين، من بينهم رجل الدين مرتضى مقتدي، نائب رئيس “جمعية مدرسي حوزة قم”.

وقامت إيران بتنفيذ قبل أيام ثاني عملية إعدام بحق مدان ثان على ارتباط بالاحتجاجات العارمة في البلاد، والتي هزت نظام الحكم هناك.

وتشهد إيران مظاهرات عارمة منذ وفاة الشابة جينا مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى “شرطة الأخلاق” بسبب ارتدائها ما اُعتبر بـ “لباس غير محتشم” .