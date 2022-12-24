أوضح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب خروج “الريدز” من دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم “كاراباو”.

وقال كلوب أن “لدينا تقنية الـ(VAR)، الحكام معتادون على تقنية الـ(VAR)، التكنولوجيا موجودة، لماذا لا نستخدمها؟”.

وتابع: “بالمناسبة، أول فرصة لهالاند في بداية المباراة الشوط الأول، كان التسلل أليس كذلك؟ نعم لقد حدث هذا.. هذا يعطي اللعبة اتجاها، لقد كان تسللا ولكن لم يطلق الحكم صافرته ولم يرفع الحكم المساعد رايته، ولو كان هناك تقنية الفيديو (VAR)، الحكام يتعودون على حضورها وفجأة تختفي، في بعض اللقطات شعرت وكأن الحكم يبحث عنها في اللقاء ولكن لا يحدث الأمر”.

وأضاف: “أتفهم عدم حضور التقنية في الأدوار الأولى ولكن هذه مباراة سيتي ضد ليفربول، لذا لماذا لا يتم استخدام التقنية”.

وتحدث كلوب عن أداء فريقه قائلا: “لعبنا بطريقة لم نلعب بها منذ فترة طويلة، وكان علينا تغيير الكثير في الحصة التدريبية الأخيرة، كنا بحاجة إلى وقت للتكيف”.

وواصل: “في الدقائق الـ15 الأولى كانت لدينا مشاكل حقيقية، وقد قضى ذلك على ثقتنا وإيماننا قليلا.. الأهداف التي استقبلناها كانت غير ضرورية على الإطلاق، و إنها نتيجة يجب أن نتعايش معها الآن. لقد كانت مباراة عالية الكثافة من كلا الفريقين، وهذا أمر طبيعي.. لقد لعبنا مباراة جيدة، لكنها لم تكن جيدة بما يكفي للفوز على السيتي الليلة”.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه فريق ساوثهامبتون في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم “كاراباو”.