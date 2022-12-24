علقت إدارة المرور على ما أُثير عن رفع قيمة مخالفة قطع الإشارة إلى 6 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف ، مبينة أن الحد الأعلى لا يتم تطبيقه إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

وتضمَّن جدول المخالفات رقم (6) في النظام الجديد غرامات مالية من (3000-6000) ريال، تُطبق عند تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، إضافة إلى العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، أو عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش، أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.

كما شملت الحالات أيضا استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة، أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وإجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح، وعدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات.

وتتضمن الحالات عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق، وتعمُّد تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وتسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبَي مؤخرة المركبة، وسير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات نهائيًّا، وطمس لوحات المركبة.