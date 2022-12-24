كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن ترشيح حارس المنتخب الوطني محمد العويس لجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022.

وجاء ذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مونديال قطر الذي فاز به منتخب الأرجنتين.

وتشكل قائمة الترشيحات:هوجو لوريس – دومينيك ليفاكوفيتش – فويتشيك شتشيسني – أندريس نوبرت – كاسبر شمايكل – جوردان بيكفورد – ديوغو كوستا – تيبو كورتوا – ميك مايغنان – كيفن تراب – مانويل نوير – يان أوبلاك – أليسون بيكر – إيديرسون سانتانا – داميان مارتينيز – سيرخو روشيت – مات تيرنر – غييرمو أوتشوا – إدوارد ميندي – ياسين بونو – أندري أونانا – أيمن دحمان – شويتشي غوندا – كيم سيونج جيو.