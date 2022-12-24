كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن مراحل وقوع الأطفال ضحية للابتزاز الإلكتروني سواءً من خلال الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس، أن المبتز يبدأ أولاً بالتعرف على الطفل بالتدريج وغالباً ما يتظاهر بأنه شخص بنفس عمره، ثم يقوم بجمع المعلومات حول اهتمامات الطفل وحياته الشخصية، والمبتز يبدأ ببناء علاقة وثيقة بشكل تدريجي مع الطفل، ثم يقوم بجمع الصور والفيديوهات منه، حيث يبدأ الابتزاز والتهديد بتأثير المبتز على ثقة الطفل بأهله.

وأضاف أن الابتزاز الإلكتروني للطفل ينقسم إلى 3 أنواع، وهي الابتزاز العاطفي عبر طلب صور وفيديوهات ومعلومات شخصية لاستعمالها في التأثير على مشاعر الطفل والتحكم به، والابتزاز الأخلاقي عبر طلب فعل عمل غير أخلاقي، إلى جانب الابتزاز المادي عبر طلب تحويل أموال أو هدايا للمبتز.