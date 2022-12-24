كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية.

وتشمل المجموعة الثانية، جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (نصف مليار ريال) وذلك خلال عام 2021.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية، تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 يوليو 2023.

وأوضحت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، ومن أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وتابعت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل، مبينة تطبيق مرحلة الربط والتكامل للمجموعة الأولى سيكون بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك للمنشآت التي جرى الإعلان عن معايير اختيارها في يونيو الماضي.