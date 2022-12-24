قررت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، توقف جميع الفعاليات التي كانت مقررة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية وما تشهده منطقة الصياهد من رياح مصحوبة بأتربة وغبار.

وأعلنت إدارة المهرجان، عن إغلاق جميع المواقع في حرم المهرجان تحسباً لأي مخاطر، حيث نفذت خطة إخلاء منصتي طويق والدهناء وصالة التحكيم المبدئي، بالإضافة إلى منطقة المطاعم خلف منصة طويق، وذلك حتى إشعار آخر.

ودعت إدارة المهرجان الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع، وتجنب الجلوس في بيوت الشعر والخيام.