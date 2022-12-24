توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير في حين لا يستبعد استمرار هطول الامطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك.

ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.