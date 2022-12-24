باتت أصداء خسارة فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 في قطر أمام الأرجنتين مستمرة بين الجماهير.

وقام ما يقرب من 250 ألف مشجع بالتوقيع على عريضة تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وذلك بداعي عدم صحة الهدف الثاني لميسي والثالث للأرجنتين.

تناقلت العريضة بين الجماهير الفرنسية المطالبة بإعادة المباراة وجاءت كالتالي:”تم بيع المباراة بالكامل، ركلة الجزاء الأولى غير صحيحة، وتم ارتكاب مخالفة على مبابي قبل أن يسجل دي ماريا الهدف الثاني”.

يذكر أن فرنسا خسرت أمام الأرجنتين، الأحد الماضي، في نهائي كأس العالم، عقب التعادل 3-3 في الوقت الأصلي من المباراة النهائية على ملعب لوسيل.