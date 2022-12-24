كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن سبب ابتعاد الفنان عادل إمام عن الساحة الفنية.

وقال أشرف زكي:”عادل إمام زي الفل، ولا يعاني من أي مشكلة صحية، أنا على تواصل مع محمد إمام ورامي إمام وأحيانًا مع والدهما، ونؤكد أن صحة الزعيم عادل إمام جيدة ولا يعاني من أي مشكلات صحية”.

وتابع: “منذ 17 عامًا ذهبت ضمن وفد كبير للزعيم عادل إمام لإقناعه أن يكون نقيب المهن التمثيلية حينها قال لنا: بقول لكم إيه يلا أنت وهو أنا مش فاضي لكم.. وأخبرني محدش هينفع غيرك وأنا بأيدك وفرقتي كلها معاك”.