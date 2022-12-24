أوضحت الفنانة المعتزلة زيزي عادل، أن الزمان لو عاد بها لن تشارك في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي.

وأشارت زيزي عادل:” لو رجع بيا الزمن أكيد مكنتش هروح برنامج ستار أكاديمي، عشان دلوقتي بعد تغيير فكري وتقربي من ربنا وكل اللي بيحصلي ده يخليني أقول إن كان فيه حاجات كتير مكنش المفروض أعملها”.

ولفتت: “جربتي في ستار أكاديمي كانت هي بداية النجاح والانطلاقة، أنا نزلت من البرنامج مشهورة مع إني مكنش عندي أغنية ولا أي حاجة، ولكن كنت مشهورة كأني نجمة بقالي 10 سنين بغن”.

وتابعت:”ستار أكاديمي كبرنامج فكرته لا تناسب تقاليد مجتمعنا، كان فيه كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات كان فيها كاميرات عند المرايات، والموضوع ده كان بيضايق”.