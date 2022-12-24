كشفت تقارير، عن إطلاق تنبيه جديد لمستخدمي “أندرويد”، يعتقد أن الملايين معرضون لخطر سرقة التفاصيل المصرفية عبر خلل خطير.

وأوضحت التقارير، أنه يتعرض مستخدمو “أندرويد”، مرة أخرى، للهجوم من قبل المتسللين، وقد يؤدي التنبيه الأخير إلى توقف البعض عن تنزيل تطبيق آخر على أجهزتهم، وتم إصدار تحذير جديد بعد عودة ظهور خلل “العراب” (Godfather) القادر تماما على سرقة بيانات الاعتماد المصرفية بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وذكر فريق الأمان في Group-IB، أنه كانت هناك زيادة سريعة في الهجمات على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث يُعتقد أن حوالي 400 بنك وتطبيقات للعملات المشفرة تأثرت، وتم استهداف المستخدمين في 14 مقاطعة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من قبل البرامج الضارة التي أعيد تشغيلها.

وأشارت إلى أنها تكون قادرة على عرض صفحة مزيفة بشكل مفرط على شاشات تسجيل الدخول الرسمية عندما يحاول مالكو الهاتف الوصول إلى خدماتهم عبر الإنترنت، ويسمح هذا الأسلوب للمتسللين بسحب البيانات الخاصة، بما في ذلك كلمات المرور الخاصة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للوصول إلى الحسابات الشخصية.