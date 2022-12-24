أكد فريق من علماء جامعة أوساكا اليابانية، أن شرب القهوة يضاعف خطر الموت بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في مستوى ضغط الدم.

وأظهرت دراسات سابقة، أن تناول فنجان من القهوة يوميا، يزيد من احتمال البقاء على قيد الحياة بعد النوبة القلبية، كما يمنع إصابة الأشخاص الأصحاء باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغة.

وكشفت نتائج دراسات أخرى، أن تناول القهوة بانتظام، يساهم في تخفيض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل النوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان. ولكن في نفس الوقت، يؤدي تناول كمية كبيرة من القهوة، إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، والقلق واضطراب ضربات القلب والنوم.

وأوضحت نتائج تحليل البيانات في دراسة حديثة، أن تناول كوبين من القهوة أو أكثر في اليوم، يضاعف من خطر وفاة الأشخاص الذين ارتفاع مستوى ضغط دمهم 160\100 ملم عمود زئبق وأعلى، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة. كما تبين أن تناول كوب واحد من القهوة أو من الشاي الأخضر يوميا لا يزيد من احتمال الإصابة بأي فئة من فئات ضغط الدم.