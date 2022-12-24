تمكن باحثون من جامعة “براون” الأمريكية بالتعاون مع معهد “ماساتشوستس” للتقنية، من ابتكار نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ باحتمال حصول الأوبئة والكوارث الطبيعية نادرة الحدوث.

وقال الباحثون ، إن الخوارزميات الإحصائية تستخدم بيانات قليلة عن الأحداث الطبيعية، مشيرين إلى أنه تم تدريب خوارزمية تعلم الآلة على التعامل مع قلة البيانات.

وأضافوا” نجحنا في إلغاء حاجة النماذج الحاسوبية إلى كميات كبيرة من البيانات، ما سمح لنا بتحويل التنبؤ بالأحداث النادرة إلى مسألة نوعية بدل الكمية، وذلك من خلال تعلم الآلة القائم على تحليل البيانات الإحصائية، وتصنيف نقاط بيانية جديدة مرتبطة بالأحداث الكارثية، ما يسمح بالوصول إلى نتائج أكثر من بيانات أقل”.

فيما أشار مؤلف الدراسة الدكتور جورج كارنياداكيس، أن وباء كورونا هو مثال واضح على الأحداث نادرة الحصول، إضافة إلى أنواع أخرى تتضمن حصول زلزال في كاليفورنيا أو حريق في المكسيك، ونظرا لندرة حصولها لا توجد لدينا بيانات تاريخية كافية عنها، ما يمنعنا من التنبؤ بحصولها مستقبلا.