أوضح مدير العلاقات والإعلام في مطار جدة الدكتور تركي الذيب أن الحركة الجوية في مطار جدة تأثرت بشكل جزئي، مبيناً أن الرحلات منتظمة في مواعيدها الآن.

وقال الذيب :” حالياً المطار يشهد حركة تشغيلية منتظمة كما أن كافة الرحلات تقلع في مواعيدها المجدولة”.

وأضاف “وحتى هذه اللحظة ولله الحمد نشهد انتظام كلي لكافة الرحلات والحركة التشغيلية منطبقة”.