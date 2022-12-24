أوضح مدير العلاقات والإعلام في مطار جدة الدكتور تركي الذيب أن الحركة الجوية في مطار جدة تأثرت بشكل جزئي، مبيناً أن الرحلات منتظمة في مواعيدها الآن.
وقال الذيب :” حالياً المطار يشهد حركة تشغيلية منتظمة كما أن كافة الرحلات تقلع في مواعيدها المجدولة”.
وأضاف “وحتى هذه اللحظة ولله الحمد نشهد انتظام كلي لكافة الرحلات والحركة التشغيلية منطبقة”.
فيديو | مدير العلاقات والإعلام في مطار جدة د. تركي الذيب: الحركة الجوية في مطار جدة تأثرت بشكل جزئي والآن الرحلات منتظمة في مواعيدها#الإخبارية pic.twitter.com/MLocgChaIa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022
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