يستخدم الكثير من الأشخاص الغلاية الكهربائية أو ما يسمي بـ«الكاتيل» في عمل الشاي أو المشروبات الساخنة بصورة مستمرة، إلا أن الكاتيل يعد بمثابة القنبلة الموقوتة الموجوة في البيوت بسبب أضراره

وهناك عدة أضرار لاستخدام «الكاتيل» أو الغلاية الكهربائية منها :

– من ضمن مكونات الكاتيل أو “الغلاية الكهربائية” الألومنيوم والنيكل، ويتفاعلان مع المياه، وتصبح من مكونات أي مشروب ساخن يتم إعداده عن طريقة.

– من الممكن أن يتسبب الكاتيل أو الغلاية الكهربائية في تكوين السموم في الجسم.

– يسبب الكاتيل أو الغلاية الكهربائية في الإصابة بالسرطان.

– من الممكن أن تسبب مياه الكاتيل ضمور في العضلات.

– أظهرت الدراسات أن الكاتيل أو “الغلاية الكهربائية” يتسبب في الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.

– تؤثر مياه الكاتيل أو “الغلاية الكهربائية” على البشرة وتصيبها بالتجاعيد.

– مادة تصنيع غلاية الغاز قد لا تكون آمنة تمامًا على الصحة، مثل الغلايات الألومنيوم، حيث يتفاعل الألومنيوم أيضًا مع الماء المغلي.