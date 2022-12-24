بالفيديو.. عاصفة ثلجية تجمد كل شيء في أمريكا

اجتاحت عاصفة ثلجية مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، وسط توقعات بازدياد حدتها، مما أدى حتى الآن لإلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق خطوط سكك حديدية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في الولايات المتحدة.

وأطلقت السلطات في الولايات المتحدة مساء الجمعة تحذيرات لنحو 70% من السكان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي.

وأوضحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن موجة الصقيع الراهنة تحدث “مرة واحدة في كل جيل”، ولديها القدرة على أن تصبح مميتة، لافتة إلى أنه مع بدء تحرك موجة البرد القارس الممتدة من ولاية تكساس إلى ولاية مونتانا باتجاه الشرق أصبح أكثر من 240 مليون شخص مشمولين بتحذيرات سوء الأحوال الجوية.

وقلت الحرارة إلى -38 درجة مئوية في بعض المناطق بولايتي مونتانا ومينيسوتا، كما سجلت -12 مئوية في مدينة دالاس بولاية تكساس، حيث عادة ما يكون الطقس معتدلا.