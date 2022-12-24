تتوفر اكسبيديشن ستاندرد (XLT) بفئات متعددة كما تأتي بطولين مختلفين، وبناء عليه يختلف حجم السيارة والمساحة الداخلية.

وتستمد فورد اكسبيديشن قوتها من محرك 6 سلندر على شكل V سعة 3.5 لتر توين تيربو بقوة 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر مقترن بناقل حركة 10 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع خلفي – تتوفر نفس الفئة بنفس التجهيزات مع نظام دفع رباعي.

وتتميز بشبكة أمامية بتصميم مغزلي مع فاصلين بالعرض، كما ترتكز فوق جنط من الألمنيوم مقاس 18 بوصة، مع إطارات لكل الطرق P275/65R18 والمرايا الخارجية قابلة للطي يدويا وللضبط آليًا ومدفأة مع مؤشرات الانعطاف، وتجد عتبات جانبية سوداء، والمصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، وفتحة العادم أحادية، وفتحة الباب الخلفي يدوية.

و تحتوي اكسبيديشن ستاندرد على 8 مقاعد بشكل قياسي، بكسوة من القماش عالي الجودة، ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات، في حين مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدويًا في اتجاهين، والصف الثاني مجزأ 4:2:4 مع ميزة الانزلاق، في حين أن الصف الثالث مجزأ 6:4 مع ميزة الطي الآلي. والمقود مكسو بالجلد قابل للسحب يدويا باتجاه السائق والإمالة عموديا، وبه أزرار التحكم في الصوت ومثبت السرعة ولوحة العدادات.

فضلاً عن احتوائه على مكيف الهواء أوتوماتيكي بتحكم ثلاثي المناطق. ونظام المعلومات والترفيه SYNC4 منشط صوتيًا بشاشة 12 بوصة ويدعم الاقتران بالهاتف الذكي عبر آبل كاربلاي أو أندرويد أوتو، ويوجد نظام صوت من 6 مكبرات صوت. وعدد منافذ USB الإجمالية في الصفوف الثلاثة، 8 منها منفذين USB-C.

وتأتي اكسبيديشن 2023 ستاندرد مع مجموعة فورد Co-Pilot360 التي تتضمن مساعد تفادي التصادم الأمامي مع التحذير من التصادم والتدخل بالفرملة الطارئة التلقائية ونظام مراقبة المنطقة العمياء مع نظام الإنذار عند الرجوع للخلف ونظام البقاء في المسار مع التحذير عند الانحراف ومصابيح أمامية بميزة التحكم التلقائي في الإنارة العالية وكاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ. وتشمل باقي التجهيزات:

كاميرا رؤية خلفية

نظام تثبيت السرعة

حساسات خلفية

نظام التشغيل عن بعد