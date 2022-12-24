تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج في مصر من القبض على الإعلامي أحمد الشريف، بتهمة النصب على عدة أشخاص والتهرب من شيكات بدون رصيد.

و تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن سوهاج إخطارا بالقبض على الإعلامي أحمد الشريف المذيع بإحدى القنوات، وذلك لاتهامه في قضايا نصب على المواطنين والتهرب من شيكات بدون رصيد.

وعلى الفور اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الإعلامي أحمد الشريف، وذلك لاتهامه في قضايا النصب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، كما أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.