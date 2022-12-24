أثار الشيف نصرت جوكتشي – المعروف باسم “صديق الملح”، الجدل عقب تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم على ستاد لوسيل؛ حيث ظهر وهو يتجول بحرية في ملعب لوسيل للاحتفال باللقب حتى أنه لمس الكأس عدة مرات.

ويعد الشيء اللافت للنظر كان لفتته مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، حيث ذهب للحديث معه إلا أن مهاجم باريس سان جيرمان لم يلتفت إليه تقريبًا كأنه لا يعرفه، ليتلقى الشيف التركي الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بموقفه في ذلك اليوم، لكنه ظهر مرة أخرى في الواجهة للدفاع عن نزاهته.

وكشف الشيف “نصرت” عن مقطع فيديو يقوم فيه بتحية ميسي شخصيًا في أحد مطاعمه، وذلك تحت عنوان “البطل”، حيث يمكنك أن ترى أن ميسي نفسه هو من يبحث عن تحية من “نصرت” ومد يده بالفعل إلى الطاهي التركي الذي لم يصافحه سوى بعد فترة.