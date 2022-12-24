تمكن ضباط السكك الحديدية الهندية، من إنقاذ حياة امرأتين كانتا تحاولان عبور القضبان، غير مدركتين لوجود قطار قادم.

ونجت امرأتان كبيرتان بأعجوبة أثناء عبور قضبان السكك الحديدية في محطة سكة حديد هوشانج آباد في ولاية ماديا براديش الهندية، من النجاة بصعوبة، ونشرت وزارة السكك الحديدية مقطع فيديو يوثق الحادثة على تويتر.

وظهرت السيدتان في مقطع الفيديو، وهما تعبران خط السكة الحديد، بينما تحمل إحداهما حمولة رأس، وتظهر امرأة أخرى تندفع نحو المحطة بأكياس في يدها، وفي غضون ثوان، ظهر قطار شحن يقترب منهما، ولحسن الحظ، تدخلت شرطة السكك الحديدية الهندية وسحبتهما على الرصيف حتى يمر القطار.

وأشادت وزارة السكك الحديدية بقوة الأمن والشرطة لتدخلهم في الوقت المناسب وأضافت كلمة تحذير: ”السلامة أمر بالغ الأهمية! أنقذ أفراد اليقظة RPF و GRP حياة امرأتين كبيرتين في السن تعبران القضبان في محطة سكة حديد هوشانج آباد في ولاية ماديا براديش الهندية، دائمًا استخدم جسر المشاة للانتقال من محطة إلى أخرى”.