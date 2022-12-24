تحتوي سيارة جيب جراند شيروكي 2023 في المملكة على ناقل سرعات أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 290 حصانا، سعة 3600 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر.

وتستطيع السيارة جيب جراند شيروكي 2023 الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية، بينما تتمتع السيارة بالعددي من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وخاصية التحكم في الجر، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، وحساسات حركة.

وتمتاز السيارة جيب جراند شيروكي 2023 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام متابعة النقط العمياء، وتحديد المسارات، ومنظومة الوسائد الهوائية والستارية للحماية، بالإضافة إلى تقنية التحكم في صعود المرتفعات، ومساعد المكابح BA.

وتتضمن السيارة جيب جراند شيروكي 2023 نظام صوتي وترفيهي، وشاشة تعمل باللمس، ورز تشغيل وإيقاف المحرك، مع تقنية دخول السيارة بدون مفتاح، و مكيف هواء اوتوماتيكي، وبلوتوث، وفرامل يد الكترونية، ومقاعد من الجلد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بينما سعر الفئة الاولى 3.6L Limited موديل 2023 بقيمة قدرها 229.400 ريال، والفئة الثانية 3.6L Summit موديل 2023 بقيمة قدرها 296.300 ريال.