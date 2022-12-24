أوضح المتحدث الرسمي باسم مهرجان الإبل، محمد الحربي، سبب الاهتمام الرسمي والشعبي في المملكة بمسابقات ومهرجانات الإبل.

وقال محمد الحربي، عبر برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن شوط البداوة جديد هذا العام، فضلا عن دخول الشوط النسائي ضمن الأشواط الملكية باسم شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكد أن المملكة تهتم بمسابقات الإبل لأنها إرث تاريخي فالأمم تهتم بتراثها والتعريف به إلى الآخرين وهو اهتمام متواصل منذ بداية الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.

وأشار “الحربي” إلى أن الإبل سلعة مطلوبة وأسعارها منطقية وارتفاعه ليس بالشيء الجديد تاريخيا، مؤكدًا أن أسواق الإبل في المملكة بها حراك اقتصادي كبير، لافتًا إلى أن جمال الإبل يستهوي الزائرين وخصوصا الأجانب القادمين لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.

#نشرة_الرابعة | متحدث مهرجان الإبل محمد الحربي: الإبل سلعة مطلوبة وأسعارها منطقية وارتفاعه ليس بالشيء الجديد تاريخيا@alharby_m pic.twitter.com/RsSLLkc3L1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 23, 2022