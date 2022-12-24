يعاني البعض من تراكم الدهون في منطقة الرقبة ما يعطيهم مظهرا غير متناسب، إلا أن هناك بعض الأطعمة والتمارين الجيدة التي يمكن أن تخلصك من هذه المشكلة

الأسباب الرئيسية للدهون المفرطة في الرقبة :

1.السمنة: أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة أو يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لسمنة الرقبة.

2.المشاكل الطبية: يمكن أن تؤدي الحالات الطبية مثل متلازمة الاضطراب الهرموني أو مشاكل الغدة الدرقية إلى السمنة. وبالتالي ، يميل الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف إلى زيادة الدهون في الرقبة.

3-.أمراض القلب والأوعية الدموية: الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في القلب أكثر عرضة للإصابة بدهون الرقبة.

4.العمر: يكتسب الأفراد الأكبر سناً المزيد من الدهون في العنق مقارنةً بالأصغر سناً.

وهناك عدة طرق للتخلص من دهون الرقبة:

1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمادة البوليفينول ذات الخصائص المضادة للأكسدة، حيث انه يعزز فقدان الوزن ، وكذلك الكافيين الموجود في الشاي يقوم بنفس الدور، لذلك يُنصح بتناول ٣ الي ٤ أكواب من الشاي الاخضر يوميا، لكن دون إضافة سكر.

2. زيت جوز الهند

يمكنك استهلاك ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر من خلال تناولها كل صباح، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تدليك رقبتك يوميًا بزيت جوز الهند الدافيء.

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة تعزز عملية الأيض ، مما يجعلها طريقة رائعة لفقدان الدهون غير المرغوب فيها.

3. البطيخ

البطيخ منخفض في السعرات الحرارية والدهون وغني بالعديد من المعادن والفيتامينات الحيوية ، مثل البوتاسيوم وفيتامين أ ، مما يجعلها مفيدة لمساعدتك على التخلص من الدهون المخزنة في الجسم.

4. عصير الليمون

عصير الليمون هو علاج آخر رائع وسهل لمساعدتك على فقدان الوزن. وجود فيتامين ج في الليمون يجعله من مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحسن التمثيل الغذائي وتساعدك على حرق الدهون الزائدة.

تناولي كوب من الماء الدافئ مضاف له عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة من العسل

5. بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين التمثيل الغذائي و فقدان الوزن. وبالتالي ، فإن دمج بذور الكتان في نظامك الغذائي هو طريقة أخرى للتخلص من الدهون في الرقبة