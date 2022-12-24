رحب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بالفنان الكويتي عبدالله الرويشد، خلال إحياؤه حفل بموسم الرياض.

وأشاد تركي آل الشيخ بعبدالله الرويشد أثناء تكريمه معتبرًا إياه ضمن مطربي الكويت الأوائل، مرحبًا بأهالي الكويت بشكل خاص في موسم الرياض، مضيفًا: “الكويتي سعودي والسعودي كويتي”.

وأحيا الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، ليلة طربية ساهرة له ليلة أمس الجمعة 23 ديسمبر، ضمن حفلات موسم الرياض، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الطرب العربي، من بينهم: نوال الكويتية، أصيل أبو بكر، خالد الشيخ، وباقة من مطربي الخليج.