كشفت مصادر عن اقتراب نادي النصر من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت المصادر أن إدارة النصر قد اتفقت بالفعل مع اللاعب ووكيل أعماله حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة، بحسب الرياضية.

ولفتت إلى أن ما تبقى على إعلان الصفقة هو إتمام الإجراءات النهائية؛ والموعد المحتمل لإعلان الصفقة هو مطلع الأسبوع القادم.

كما أشارت إلى أن الصفقة ستمولها إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد إستراتيجي متكامل، يمتد حتى 3 أعوام؛ إذ ستتكلف 800 مليون ريال.