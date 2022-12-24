أدين مغني الراب الكندي دايستار بيترسون، المعروف باسم ”توري لينز“، بالاعتداء وإطلاق النار على زميلته، مغنية الراب ميغان ذي ستاليون؛ ما أدى إلى إصابتها في قدميها، وذلك على خلفية مشادة وقعت بينهما بعد حفل صاخب في العام 2020.

وقال ممثلون للادعاء إن هيئة محلفين في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، أدانت الجمعة، توري لينز، 30 عاما، بارتكاب 3 تهم جنائية: حمل سلاح ناري محشو وغير مرخص في سيارة، وشنّ هجوم بمسدس نصف آلي، واستخدام سلاح ناري بإهمال جسيم.

ويواجه لينز عقوبة السجن لأكثر من 20 عاما واحتمال ترحيله إلى كندا، بعد اعتدائه على ذي ستاليون واسمها الحقيقي ميغان بيت، (27 عاما)، في نوبة من الغضب.