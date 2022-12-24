نصح المشرف على إدارة اللوائح والحماية والتراخيص بالغطاء النباتي علي الأسمري المواطنين بشراء الحطب والفحم المستورد بدلا من المحلي.

وقال لقناة الإخبارية إن الشركات الموردة للحطب المستورد لديها مخزون كبير في جميع مناطق المملكة.

وتابع “الأسمري” : “بالنسبة للجودة الحطب المستورد أفضل بكل تأكيد، والحطب المحلي أغلبه يقطع أخضر والأخضر يحتفظ بالعصارة داخله”.

فيديو | المشرف على إدارة اللوائح والحماية والتراخيص بالغطاء النباتي:

يجب على المواطن أن يشتري الحطب والفحم المستورد ويبتعد عن المحلي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/lis4xGsE5M

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022