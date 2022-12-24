أقدمت سيدة على قتل طفلها بمساعدة صديقها ، وقامت بدفنه في أرضية منزلها في ولاية أركنساس الأمريكية.

تفصيلا، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل بلو رولاند ، مدفونة تحت ألواح الأرضية لمنزل عائلته الأسبوع الماضي ، والذي توفي قبل ثلاثة أشهر بعد أن أغرقه صديق والدته في مرحاض، بحسب صحيفة “ديلي ستار”.

وأوضحت والدة بلو ، آشلي رولاند ، 28 عاما ، للشرطة أن الصبي توفي في 9 سبتمبر بعد أن “عوقب” من صديقها ناثان بريدجز ، 33 عاما، بعد أن عض الصبي إصبعه.

وأضافت رولاند للشرطة إن بريدجز تسببت أيضًا في حروق شديدة لابنتها البالغة من العمر ستة أعوام من خلال احتجازها تحت الماء الساخن “كعقاب على مشاكل سلوكها” ، وفقًا لوثائق المحكمة.