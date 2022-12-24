أثارت الفنانة الخليجية هند البلوشي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت عن نيتها للزواج للمرة الخامسة، وكشفت عن عدد زيجاتها وسبب الانفصال.

وقالت البلوشي أن زيجاتها الأربع انتهوا بالخلع حيث قالت: “الحقيقة إن هما سبب فشل الزيجات لأن كلهم خلع، وبفكر في الزيجة الخامسة””

وعن أزمتها السابقة مع الفنان العراقي على يوسف حيث أوضحت إن تلك الأزمة التي حدثت من خمس سنوات من الأمور التي لا ترغب في نسيانها ومسحها من ذكرياتها.

كانت الأزمة بدأت بين الثنائي على يوسف وهند البلوشي حينما نشرت هند صورة مع المطرب العراقي على يوسف على صفحتها الشخصية وأعلنت خبر زواجهما وأوضحت هند أن بداية تعارفهم كان في دولة الكويت حيث قدما حلقة معا وشعرا بعدها بانجذاب نحو بعضهم.

لكن زوجة علي يوسف الأولى “زهراء البصري” لم تمرر هذا الأمر بسهولة حيث كتبت على حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي منشور فيه سؤال عن كيفية تعاملها مع زوجها في وجود الشائعات لترد وتقول إن زوجها يصادف الكثير من الفتيات وأن الصور التي تجمعه معهم تكون من باب الإعجاب به بينما أكدت أن حياتها مع زوجها مستقرة للغاية.

وأكدت هند أن سبب كشفها العلاقة التي جمعت بينها وبين الفنان على يوسف في هذا التوقيت هو حملها منه، مضيفة “كلمت أحمد سعدون صديقي وقلت له أنا حامل والجنين مهدد بالإجهاض وأنا فنانة وسمعتي مهددة، واضطريت لإعلان زواجي لأن علي يوسف أنكر هذا الأمر وانصدم لما بعت له تقرير الحمل”.